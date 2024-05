Orsato arbitra Atalanta-Fiorentina: le designazioni per il recupero di Serie A

La Serie A non è ancora finita. Per il recupero della 29esima giornata scenderanno in campo Atalanta e Fiorentina : partita in programma il 2 giugno alle 18. L'AIA ha pubblicato le deisgnazioni per la sfida affidata a Daniele Orsato : per l'arbitro sarà l'ultima partita in Serie A, s i ritirerà dopo l'Europeo .

Orsato, l'ultima partita in Serie A sarà Atalanta-Fiorentina

Insieme a Orsato, gli assistenti saranno Carbone e Giallatini, con Pairetto che farà il quarto ufficiale. Al Var ci saranno Chiffi e Zufferli. Quella di domenica sarà la partita numero 289 arbitrata in Serie A per Orsato. Nei giorni scorsi ai microfoni di Sky Sport aveva parlato del suo futuro: "Si chiude un'esperienza bellissima e ne sono orgoglioso, sia per me che per la mia famiglia. Futuro da designatore arbitrale? No, c'è solo la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Non vedo nient'altro oltre loro. Per me è sempre un'emozione e un orgoglio rappresentare gli arbitri italiani, è un'enorme responsabilità. Siamo più una famiglia che una squadra, perciò è stato davvero emozionante".