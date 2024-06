Sarri deluso e senza squadra: "In Italia nessuno mi vuole. Neanche una chiacchierata..."

Maurizio Sarri torna a parlare dopo la separazione con la Lazio avvenuta tre mesi fa. Intervistato dal Corriere della Sera in occasione di una lezione di calcio nella sua Figline Valdarno, il tecnico 65enne ha trattato rapidamente la sua esperienza biancoceleste: "L'ambiente era appiattito e la squadra intorpidita". L'allenatore ha raccontato anche del forte desiderio di tornare in panchina: "Le prime settimane dopo aver lasciato la Lazio ho staccato completamente. Adesso mi manca, e tanto". Però, con sua grande sorpresa, nessun club italiano ha provato a contattarlo: "Un po’ mi spiace, c’erano panchine libere in squadre che immaginavo potessero fare per me come Milan o Fiorentina. Sono i presidenti a decidere, ci mancherebbe. Ma meritavo di essere ascoltato almeno un quarto d’ora". Secondo Sarri la ragione di questo disinteresse sarebbe da rincodurre alla volontà dei club di investire su allenatori giovani, scelta per lui comprensibile ma solo in parte: "L'esperienza resta un valore, non va cestinata. Basta vedere l’età degli allenatori che quest’anno hanno vinto Conference, Europa e Champions League".