La montagna e il topolino

Sarà difficile che cambi concretamente qualcosa, almeno in tempi brevi, nei rapporti tra Figc e Lega Serie A , alla luce del testo finale dell’emendamento Mulé approvato dalla Commissione Cultura della Camera in versione assai più soft rispetto alla formulazione precedente.

Del testo iniziale, che aveva scatenato le minacciose iniziative preventive di Uefa e Fifa, resta in realtà quasi nulla, solo una vaga dichiarazione di principio sull’autonomia delle leghe professionistiche nell’organizzazione degli eventi sportivi.DAll’interno, peraltro, di un principio di mutualità regolato già da altre disposizioni di legge quali, ad esempio, la legge Melandri che fissa i criteri per l’assegnazione dei diritti televisivi e quindi non modificabile se non con altri interventi.

Il comma introdotto dall’emendamento Mulé nella legge, in vigore dal 1999, che regola il funzionamento delle federazioni sportive nazionali sotto l’ombrello del Coni, recita, infatti “nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento”. Siamo, dunque, nel perimetro della Figc e non contiene prodromi di secessioni vagheggiate da qualcuno.

Si introduce certamente - ed è la prima volta che accade in un testo di legge - il principio dell’equità della rappresentanza in seno agli organi federali ed è una conquista, forse l’unica, di quanti hanno promosso l’emendamento. Da qui ci sarà poi da lavorare, in uno spirito di collaborazione con gli organi federali e non in contrapposizione, perché il “contributo economico apportato al relativo sistema sportivo” sarà un criterio di cui si dovrà “anche” tenere conto. Probabilmente non l’unico, se si resta alla lettera della parola “anche” contenuta nel testo. E peraltro, sulla misurazione del contributo economico e su chi debba farla, nulla si dice. Siamo dunque un auspicio generico - o poco più - che i rapporti tra Federazione e Lega seguano, d’ora in avanti, un indirizzo armonico.

Si poteva puntare a qualcosa di più, da parte di chi aveva promosso il testo originario (con ben altra portata) dell’emendamento Mulé? Probabilmente no, perché la perdita di autonomia che avrebbe arrecato alla Figc rischiava di mettere l’Italia fuori dalle norme di funzionamento degli organi che governano il calcio internazionale. I quali, vale ricordarlo, non l’hanno certo mandata a dire minacciando possibili esclusioni dei club di Serie A dalle competizioni internazionali e mettendo in dubbio finanche l’organizzazione italiana dell’Europeo 2032.

A risultare irricevibili, per Uefa e Fifa, erano i poteri di veto assegnati dal testo iniziale alla Lega Serie A sulle decisioni federali che la riguardano e poi, soprattutto, la possibilità di ricorrere al Tar svuotando, di fatto, la giurisdizione sportiva. Nulla di tutto ciò è rimasto nel testo approvato in Commissione.

Se con questa iniziativa si voleva lanciare un sasso nello stagno, si è fatto. Ma siamo ben lontani da quell’alba di un nuovo giorno e dalle aspirazioni di autogestione che una parte dei club di A, forse, sognava. Se si fosse voluta rafforzare la centralità della Figc, esito migliore non avrebbe potuto immaginarsi ma se si intendeva invece minarla, la montagna ha partorito il proverbiale topolino.