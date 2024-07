Roma, i Friedkin non compreranno l'Everton: cosa cambia adesso

Il Gruppo Friedkin non sarà il proprietario dell'Everton. Lo ha comunicato il club inglese in un comunicato. Queste le parole con cui l'Everton, pochi minuti fa, ha fatto sapere la notizia: "Dopo un periodo di trattative esclusive, le discussioni tra Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group su una potenziale vendita di una quota di maggioranza nell'Everton si sono concluse e The Friedkin Group non procederà con l'acquisto del Clu b. Sia Blue Heaven Holdings che The Friedkin Group hanno avviato discussioni in buona fede per valutare se fosse possibile concordare una vendita. Tali discussioni si sono concluse. L e parti concordano che sia nell'interesse di entrambi che l'Everton esplori opzioni alternative".

I Friedkin non comprano l'Everton, cosa cambia per la Roma

A questo punto i Friedkin resteranno soci del gruppo, ma senza diventare azionisti di maggioranza: "Il Gruppo Friedkin rimarrà un finanziatore del Club ed è orgoglioso di aver svolto un ruolo chiave nel consentire la costruzione del nuovo stadio, che contribuirà a garantire un futuro luminoso sia all’Everton che alla città di Liverpool. Blue Heaven Holdings mantiene un rapporto positivo con The Friedkin Group e desidera ringraziarli per il tempo e l'impegno che hanno dedicato a questo processo. Quando ci saranno ulteriori novità da condividere verranno fornite attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Club". A questo punto la domanda che i romanisti si fanno è: cosa cambia per la Roma? Di fatto niente visto che, anche quando erano in trattativa, i Friedkin ci hanno tenuto a far sapere che il loro impegno nel club giallorosso non sarebbe cambiato o diminuito. Non a caso, un paio di giorni fa, i figli del presidente Dan (Ryan e Corbin), erano a Trigoria per una riunione con Souloukou, Ghisolfi e De Rossi.

Roma, ad agosto l'amichevole con l'Everton

I rapporti tra Roma ed Everton, quindi, erano e restano buoni. Non a caso De Rossi e i giocatori concluderanno la preparazione con un'amichevole a Liverpool in programma il 10 agosto alle ore 18. Doveva essere un derby in famiglia, sarà semplicemente una partita importante.