Inter, super Thuram non basta: Inzaghi ripreso dal Genoa al 95'

Non è buona la prima per i campioni d’Italia: l’ Inter non va oltre il pari (2-2) sul campo del Genoa , con il gol preso al 95’ (grande ingenuità di Bisseck) che pesa come un macigno sulla partita.

I nerazzurri vanno sotto colpiti da Vogliacco, aiutato da una papera di Sommer. Poi sale in cattedra Thuram, quasi immarcabile per tutto il match (e più in forma di Lautaro): gol del pari nel primo tempo e 2-1 nel secondo. Ma nel finale Bisseck commette una sciocchezza in area andando a colpire il pallone di mano. Sommer para il rigore ma Messias la riprende e segna. Inzaghi deve accontentarsi così di un solo punto. Ottimo invece il Genoa, sempre ad alta intensità e per nulla intimorito dagli avversari.

Subito a rincorrere

Per la prima stagionale Inzaghi sceglie 11 giocatori su 11 presenti in rosa nella scorsa stagione. In attacco, neanche a dirlo, la coppia Lautaro-Thuram. Tra i tre in difesa c’è Bisseck. Gilardino risponde davanti con Messias insieme con Vitinha. Il primo quarto d’ora è un monologo Inter: il Genoa cerca di proteggere la porta schierandosi quasi sempre completamente dietro la linea del pallone. Poi la squadra di Gilardino comincia a mettere paura agli avversari con verticalizzazioni dietro i difensori. Al 20’ passano i padroni di casa: Bani devia di testa un calcio di punizione, la palla non sembra irresistibile ma Sommer non la trova e la lascia rimbalzare sulla traversa, è prontissimo Vogliacco poi a spedirla in rete. Non passano neanche dieci minuti e i campioni d’Italia pareggiano. Cross dalla trequarti di Barella, Thuram stacca in anticipo e supera Gollini. Feliciani assegna un rigore ai nerazzurri al 36’, ma il Var lo richiama e, dopo aver visionato le immagini, l’arbitro annulla la decisione. Nella parte finale del tempo i nerazzurri premono tantissimo e sfiorano più volte il gol, ma non riescono a passare.

Fuorigioco sì, fuorigioco no

L’Inter ricomincia il secondo tempo con la voglia di andare subito a segnare. E lo fa anche, ma il gol di Dimarco nasce da una posizione chiaramente irregolare di Darmian. I nerazzurri continuano a sbattere contro il muro rossoblù e allora Inzaghi ci prova con i cambi: dentro Dumfries, Frattesi, Carlos Augusto e il nuovo acquisto Taremi. L’Inter spinge ma dietro ogni tanto traballa e concede occasioni al Genoa. All’84’ però ancora Thuram va a segno completando la rimonta. Perfetto l’inserimento in area: sull’assist di Frattesi l’attaccante con un colpo sotto supera di nuovo Gollini. Il guardalinee segnala fuorigioco, ma il Var conferma il gol. Sembra finita qui ma Bisseck commette una grande ingenuità colpendo in modo scomposto in area la palla con la mano. Il Var richiama l’arbitro che, dopo aver visto le immagini, non ha dubbi: è rigore. Sommer respinge il tiro di Messias ma la ribattuta è sempre sua e la mette dentro. Finisce pari.

GENOA-INTER: TABELLINO E STATISTICHE