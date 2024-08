Inter-Lecce 2-0: Darmian e Calhanoglu su rigore, Inzaghi vince senza Lautaro

MILANO - Dopo il pari a Marassi contro il Genoa, esordio casalingo e prima vittoria in campionato per l'Inter campione d'Italia: la squadra di Simone Inzaghi , ha infatti battuto 2-0 il Lecce di Gotti a San Siro nel match valido per la 2ª di Serie A.

Gol di Darmian in avvio: al riposo Inter avanti 1-0 sul Lecce

Senza l'infortunato capitano Lautaro Martinez in attacco, i nerazzurri sono comunque partiti subito forte e hanno chiuso il primo tempo avanti 1-0 grazie alla rete segnata al 5' da Darmian con un colpo di testa.

Raddoppio Inter al 69' con Calhanoglu su rigore

Raddoppio dell'Inter al 69': in gol Calhanoglu su calcio di rigore assegnato ai nerazzurri per una trattenuta di Gaspar su Thuram nell'area del Lecce.

I cambi di Inzaghi per il finale di gara

Avanti 2-0 sul Lecce nonostante l'assenza di capitan Lautaro Martinez in attacco, Simone Inzaghi ridisegna l'Inter con i suoi cambi in vista del finale di gara a San Siro: tripla sostituzione al 73' con gli ingressi di Frattesi, Dumfries e Carlos Augusto (al posto di Barella, Darmian e Dimarco), mentre al 76' è Arnautovic a rilevare Thuram per andare a fare coppia in attacco con il nuovo acquisto Taremi. All'82' infine arriva il turno di Asllani al posto di Calhanoglu.

Inter-Lecce 2-0: il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (27' st Dumfries), Barella (27' st Frattesi), Calhanoglu (37' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (27' st Carlos Augusto); Taremi, Thuram (31' st Arnautovic). A disp.: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Fontanarosa, Zielinski, Correa. All. Simone Inzaghi

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret (40' st Berisha); Banda (29' st Morente), Rafia (29' st Pierotti), Dorgu; Krstovic (40' st Coulibaly). A disp.: Fruchtl, Samooja, Pelmard, Borbei, Marchwinski, Helgason, McJannet, Oudin, Burnete. All. Gotti.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino

MARCATORI: 5' pt Darmian, 24' st Calhanoglu (rig.)

NOTE: Ammoniti Gallo e Banda (L). Angoli: 10-6. Recupero: 2' pt, 6' st.