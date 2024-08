Fiorentina-Venezia diretta ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

A disposizione: De Gea, Kayode, Parisi, Fortini, Bianco, Richardson, Infantino, Barak, Sottil, Ikonè, Brekalo, Beltran, Martinelli.

Indisponibili: Gudmundsson. Squalificati: Pongracic. Diffidati: -.

La probabile formazione di Di Francesco

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. All: Di Francesco.

A disposizione: Grandi, Stankovic, Haps, Altare, Sagrado, Lucchesi, Crnigoj, Lella, El Haddad, Doumbi, Nicolussi Caviglia, Pierini, Raimondo.

Indisponibili: Bjarkason, Busio, Jajalo, Pohjanpalo, Tessmann. Squalificati: -. Diffidati: -.

Fiorentina-Venezia, la cronaca

I due pareggi consecutivi non hanno fatto bene all'ambiente Fiorentina, specialmente quello nei preliminari di Conference League contro il Puskas Akademia. Ora la testa dei viola inevitabilmente è anche al ritorno in Ungheria tutt'altro che semplice. Nessun pensiero se non la salvezza per il Venezia che deve rosicchiare punti da chiunque.