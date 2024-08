Fiorentina, solo pari con il Venezia: al Franchi finisce tra i fischi

Duncan: "Dispiace aver lasciato Firenze"

"Ho sentito l'emozione di tornare qui, giocare contro i miei ex compagni, con cui fino a qualche mese abbiamo condiviso tanto, non è stato facile, poi col passare dei minuti sono lasciato andare. Di Francesco mi sta aiutando ad inserirmi, così anche i compagni". Lo ha detto Alfred Duncan al termine del match. "Dopo la scomparsa di Barone ho capito che il mio percorso qui alla Fiorentina sarebbe arrivato alla fine, da quando non c'era più tante cose sono cambiate -ha aggiunto -. Mi dispiace tanto aver lasciato Firenze, non penso più a questa cosa adesso. Con Barone avevo un accordo per il rinnovo, la società poi ha voluto fare tanti cambiamenti ed alla fine abbiamo preso due strade diverse. Non ci siamo lasciati male, alla fine io ho trovato una strada in cui mi sto trovando abbastanza bene. I miei ex compagni non ho mai smesso di sentirli, prima e dopo la gara li ho salutati. Ho fatto lo stesso con i tifosi viola visto che non sapevo fino alla fine se sarei andato via e quindi non lo avevo ancora fatto".