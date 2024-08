Atalanta, Retegui non basta: il Toro vince in rimonta. Milinkovic para un rigore al 96’

Primi tre punti stagionali (con il brivido) per il Torino di Paolo Vanoli , che allo Stadio Olimpico Grande Torino riesce a superare l' Atalanta in rimonata. I bergamaschi passano infatti in vantaggio grazie alla terza rete di Retegui in appena due presenze con la squadra di Gian Piero Gasperini .

Milinkovic salva il Toro: quattro punti per Vanoli contro Milan e Atalanta

L'attaccante argentino trafigge Milinkovic-Savic con la specialità della casa: un'incornata di testa potente saltando più in alto di tutti su un cross innuoco di Zappacosta. Non passano nemmeno cinque minuti che i granata trovano il pari con Ilic, freddo a tu per tu con Carnesecchi, superato con un pallonetto. Nel secondo tempo, invece, il portiere dell'Atalanta compie un miracolo su un tentativo di Zapata, grande ex della gara, ma sulla respinta non può nulla: Adams trova il suo primo gol in Serie A per il 2-1, diventato il risultato definitivo grazie al rigore parato da Milinkovic-Savic a Pasalic nel recupero dopo un fallo di Lazaro su Cassa in area rivisto al Var.