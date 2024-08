Venezia-Torino 0-1: Coco stende Di Francesco, vola Vanoli

VENEZIA - Tante occasioni sciupate e il gol nel finale, al Penzo passa il Torino 1-0 sul Venezia. L'equilibrio resiste fino all'86', poi i ricci di Saul Coco, l'erede di Buongiorno in granata, spingono in rete il pallone che regala la vittoria a Vanoli e punisce gli uomini di Di Francesco. Un colpo di testa perfetto dagli sviluppi di calcio d'angolo che porta il Toro momentaneamente in vetta alla classifica a 7 punti, dopo il pari con il Milan e la vittoria sull'Atalanta. E pensare che il Venezia aveva avuto le sue chance per rompere l'equilibrio, ma le parate di Milinkovic (due molto belle su Nicolussi Caviglia, poi uscito infortunato nella ripresa) e il muro eretto dalla difesa hanno respinto ogni assalto. Per la squadra di Di Francesco è ancora rimandato l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. I granata invece sognano.