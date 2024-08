L'Inter è fuori concorso

L’Inter non può giocare in questo campionato: è fuori concorso. Sospetto che se non avesse il disturbo della SuperChampions arriverebbe a 108 punti, due pause gliele concedo. L’Inter è diventata un’anomalia del calcio italiano, così come anomala è la sinusite di Barella, che non andrà in Nazionale, niente Nations: deve curarla. Curiosa infiammazione, la sua, sarebbe da studiare: nel caso di Nicolò il mal di testa non viene a lui, ma agli avversari. Quelli dell’Atalanta l’hanno avvertito - fortissimo - dopo appena dieci minuti quando Nicolò s’è inventato il gol del venerdì, del sabato e anche della domenica, un sinistro al volo entusiasmante tanto quanto l’azione del vantaggio interista, la cui cosa meno spettacolare è stata la deviazione di Djimsiti nella porta di Carnesecchi: in pochi secondi Calha per Darmian, Darmian a Micki, Micki a Pavard che l’ha restituita a Micki, infine il passaggio a Thuram sul cui cross è intervenuto il difensore albanese.