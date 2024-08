Pagelle Lazio-Milan: Nuno Tavares è un diavolo. Abraham, una rinascita fulminea

Baroni (all.) 7

Le quattro punte iniziali, i cambi dopo l’intervallo. Una mutazione totale e continua.

Provedel 5,5

C’è su Abraham nel finale. Il volo sull’angolo del primo gol era fuori tempo. Mancato prodigio su Leao.

Lazzari 5

Circondato e assediato, bocciato nell’intervallo.

Marusic (1’ st) 6

Richiamato d’urgenza per frenare i raid esterni del Milan. Peccato per Abraham tenuto in gioco.

Patric 6

E’ dietro Pavlovic quando incorna. Ma quanto gioco con Romagnoli, da record per tocchi e passaggi.

A. Romagnoli 6

Con un ginocchio fasciato, lottando, svariando, costruendo. Sul gol di Leao non c’è, ma va perdonato.

Tavares 8

Il popolo osannante per questo diavolo. Nessuno si sognava un Tavares così. Senza rodaggio, un rullo. Due assist e non giocava da febbraio. Ha messo in scia il Milan. E’ uscito stremato.

Hysaj (45’ st) sv

Tchaouna 5

La zuccatina parata da Maignan, era stato l’acceleratore della Lazio all’inizio. Poi l’uomo in meno perdendo palloni. Impacciato e intimidito dall’Olimpico, fuori al 45’.

Isaksen (1’ st) 6,5

Ha spostato la partita lanciandosi in avanti.

Guendouzi 7

Carico di rabbia e di pathos. Scantonava con i compagni, aggrediva avversari. Picchiando duro e ispirando.

Rovella 7

Grandi chiusure, illustrano e cantano la sua forza. Partita da picchi agonistici quasi epici.

Zaccagni 6,5

Primo tempo opacizzato anche per il pestone di Emerson Royal. Dopo il giallo “tattico” l’apertura per Tavares, assistman di Dia. S’è fatto ipnotizzare da Maignan, il raid era dei suoi.

Castellanos 7,5

Il gol volante, sta diventando infallibile. Il triangolo per lanciare in porta Dia. E ha spalancato la porta a Zaccagni. L’incarnazione del terrore.

Noslin (42’ st) sv

Dia 7

Ha sconvolto il Milan: Pavlovic gli toglie il gol, Fofana si becca un giallo al 20’. L’acuto del 2-1 per un nobilissimo esordio.

Dele-Bashiru (36’ st) sv



MILAN

Fonseca (all.) 6

Ha giocato d’azzardo: fuori Leao, Theo e Calabria. Si è impanicato e si è salvato con i 4 cambi.

Maignan 6

La parata su Zaccagni è sontuosa, toglie il 3-2 e cancella le amnesie del primo tempo. Erano stati cocenti gli harakiri.

Emerson Royal 5

Tavares, impetuoso, ha preso il largo nel secondo tempo costringendolo alle sbandate.

Theo Hernandez (26’ st) 6

Tra i bocciati di lusso, è bastato inserirlo per ridare ardore al Milan.

Tomori 6

Contro Dia e Taty partita da botta e risposta. In ambasce più nel secondo tempo.

Pavlovic 7

Grida la sua piccola vendetta. Nel 2019 era della Lazio per 5 milioni, non superò le visite. Ex e quasi ex da sempre un’ossessione per i biancocelesti. Se lo gode il Milan: prima ha spazzato via il gol di Dia, poi ha incornato sotto la Nord. Sui gol è da rivedere.

Terracciano 6

Esterno e mediano aggiunto. Un quasi gol, evitato da Romagnoli. Un rigore rischiato. La sua partita poi è scaduta.

Fofana 5,5

Il giallo dopo 20’, una macchia. Ruvido e monotono nel gioco.

Reijnders 6

In ritardo sul gol del Taty, ma non toccava a lui. Poche volte è uscito dalle bolge tumultuose.

Musah (26’ st)

Un brivido quel tocco di braccio. Fonseca ha pensato anche a lui per correggere il Milan.

Chukwueze 6

Buon lavoro nel primo tempo graffiante, è peggiorato nella ripresa scialba.

Leao (26’ st) 7

Il grande assente, il grande richiamato. In gol in un baleno per sconfessare Fonseca.

Loftus Cheek 6,5

Non è arrivato su un pallone vagante nel primo tempo, la manovra d’attacco s’è fondata su di lui.

Pulisic 7

Tutte da sinistra le occasioni del primo tempo. Radioso finché ha retto.

Okafor 5,5

Prima punta defilata, maldestri i tentativi di puntare la porta.

Abraham (26’ st) 6,5

L’assist per Leao, il gol tolto da Provedel. Una fulminea rinascita.