Fiorentina-Monza diretta ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

A disposizione: De Gea, Ranieri, Comuzzo, Dodo, Gosens, Fortini, Bove, Adli, Cataldi, Infantino, Barak, Sottil, Ikoné, Brekalo, Beltran, Martinelli.

Indisponibili: Gudmundsson e Moreno. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabile formazione di Nesta

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.

A disposizione: Turati, Mazza, A. Carboni, D’Ambrosio, Gagliardini, Sensi, Bianco, Valoti, Petagna, Maric, Forson, Vignato.

Indisponibili: Birindelli, Ciurria, Cragno, Mota Carvalho. Squalificati: -. Diffidati: -.

Fiorentina-Monza, la cronaca

Fiorentina e Monza cercano la prima vittoria stagionale in campionato. Sfida dal sapore speciale da Palladino, che ha allenato i lombardi nelle ultime due stagioni conquistando altrettante salvezze tranquille. I gigliati sono reduci dal pareggio in rimonta in casa del Parma (1-1) e di quello a reti involate al Franchi contro il Venezia. I brianzoli di Nesta hanno invece un solo punto in classifica: dopo aver esordito con uno 0-0 sul campo dell’Empoli sono stati stesi all'U-Power Stadium dal Genoa con un colpo di testa di Pinamonti. Quinta sfida in Serie A tra Fiorentina e Monza: due vittorie toscane, un pareggio e un successo degli ospiti il bilancio finora maturato.