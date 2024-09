Sala incassa il no di Inter e Milan per San Siro: "Pensano a un nuovo stadio"

Dietrofront su San Siro da parte di Milan e Inter. "Dopo lunghe analisi sono arrivate alla conclusione che San Siro non è ristrutturabile, o perlomeno non lo è a costi accessibili, e quindi non considerano questa ipotesi, come si era pensato negli ultimi mesi, fattibile", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine del vertice con Inter e Milan sul futuro dell'impianto che ospita le partite interne delle due squadre della città lombarda.