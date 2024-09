Milan-Venezia diretta: orario, dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione di Di Francesco

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. E. Di Francesco.

A disposizione: Grandi, Stankovic, Haps, Altare, F. Carboni, Schingtienne, Sagrado, Crnigoj, Andersen, Doumbia, Ellertsson, Raimondo, Gytkjaer, El Haddad, Yeboah.

Indisponibili: Bjarkason. Squalificati -. Diffidati -.

Milan-Venezia, la cronaca

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, il Milan di Paulo Fonseca deve superare il momento di crisi che sta caratterizzando questo avvio di campionato, ritrovando solidità e certezze. Le idee di gioco non mancano, complice la grande qualità degli elementi offensivi rossoneri, ma va registrata una fase di non possesso che ha lasciato molto a desiderare contro Torino, Parma e Lazio. Martedì c'è il Liverpool, ecco perché con il Venezia di Eusebio Di Francesco diventa un test assolutamente probante, complice una situazione di classifica che già mette ulteriore pressione a Leao e compagni. I lagunari, dal canto loro, vogliono approfittare delle difficoltà degli avversari e non recitare il ruolo di comparsa nella splendida cornice di San Siro. Differenza tecnica evidente e salto di categoria che, per il momento, non sembra essere stato metabolizzato.