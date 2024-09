Iling-Junior salva il Bologna, il Como sfiora il colpo con Cutrone

Illusione Como, il Bologna pareggia nel recupero

Primo tempo dominato dalla squadra di Fabregas. Gara sbloccata dopo appena 5 minuti con l'autogol di Casale all'esordio nella difesa dei rossoblù. Tante le occasioni per i lombardi nella prima frazione, che però non riescono a concretizzare. Ci pensa Cutrone all'inizio della ripresa a regalare il doppio vantaggio ai suoi. Il Como sembra in controllo della partita, ma il Bologna riapre tutto al 76' con il secondo gol stagionale di Santiago Castro. I rossoblù prendono fiducia e si riversano in avanti. Sempre l'argentino, in pieno recupero, fa l'assist per il gran gol dell'ex Juve Iling-Junior (all'esordio con il Bologna) che riporta la gara in parità.