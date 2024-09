Milan, prima vittoria per Fonseca: poker al Venezia, anche Abraham a segno

Theo Hernandez e Leao scatenano la festa Milan

Pronti, via, gli uomini più discussi decisivi: colpo di tacco di Leao, gol di Theo Hernandez, 1-0 al 2'. Partita senza storia. Al 16' ultimo tocco di Fofana su colpo di testa di Gabbia. Venezia in barca, ma non per una gita di piacere in laguna: respinta centrale di Joronen su tiro di Reijnders, Abraham è il primo ad arrivare sul pallone e il portiere lo mette a terra. Calcio di rigore procurato dall'ex Roma. Trasformazione impeccabile di Pulisic: 3-0 al 25'. Tre minuti più tardi fallo di Schingtienne su Leao: altro penalty. Stavolta sul dischetto ci va Abraham: come per Fofana, è il gol numero uno in maglia rossonera. La rirpesa si riduce a ordinaria amministrazione: da segnalare solo l'espulsione di Nicolussi-Caviglia al 73' per somma di ammonizioni (fallo su Loftus-Cheek): vanificato il gol del 4-1 di Zampano, cancellato dopo un check al VAR.