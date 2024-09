Giudice Sportivo, una giornata di stop per De Rossi. Multate Cagliari e Napoli

ROMA - In riferimento alle partite dell'ultimo turno di campionato, il Giudice Sportivo della Lega di Serie A , Gerardo Mastrandrea , ha sanzionato con una giornata di stop l'allenatore della Roma , Daniele De Rossi , espulso nel corso del match dello stadio 'Ferraris' contro il Genoa . Due invece i giocatori squalificati per un turno: si tratta di Keita (Parma) e Nicolussi Caviglia (Venezia).

Giudice Sportivo, multato il Cagliari

Ammende di 30mila euro con diffida per Cagliari e Napoli dopo gli incidenti tra le tifoserie che si sono verificati durante la sfida di domenica all'Unipol Domus. La società sarda è stata sanzionata "per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato 'Curva Sud', al 25' del primo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, aggravando così il clima di forte tensione tra le due tifoserie, tant'è che l'arbitro era costretto ad interrompere la gara per alcuni minuti. Successivamente, quando la situazione si stava normalizzando, anche grazie alla fattiva collaborazione del capitano del Cagliari, dal settore denominato 'Curva Nord' occupato dai sostenitori del Cagliari venivano lanciati alcuni fumogeni sul terreno di gioco e un petardo che, esplodendo, causava il leggero stordimento di un vigile del fuoco".

Giudice Sportivo, ammenda anche per il Napoli: ferito uno steward

Per quel che riguarda il Napoli, il club azzurro paga per il comportamento degli ultras al seguito della squadra nella trasferta in Sardegna ed è stato sanzionato "per avere, suoi sostenitori, esibito uno striscione e intonato cori offensivi nei confronti della tifoseria avversaria; per avere, al 25' del primo tempo, lanciato tre fumogeni, oggetti vari ed alcuni seggiolini nel settore denominato 'Curva Sud' occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il leggero ferimento di uno steward e di un tifoso avversario provocando così un clima di forte tensione tra le due tifoserie, tanto da costringere l'arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti. La situazione si è normalizzata anche grazie alla fattiva collaborazione del capitano del Napoli". Ammenda di tremila euro anche per l'Atalanta.