Lecce-Parma diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Squalificati: -. Diffidati -. Indisponibili: Bonifazi, Kaba, Berisha, Sansone.

La probabile formazione di Pecchia

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Circati, W. Coulibaly; Bernabè, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia. A disposizione: Chichizola, Corvi, Leoni, Balogh, Valenti, Camara, Hainaut, Haj, Cancellieri, Almqvist.

Squalificati: Keita. Diffidati -. Indisponibili: Benedyczak, Charpentier, Estevez, Kowalski, Valeri.

Lecce-Parma, la cronaca

Superato un primo momento di assestamento, il Lecce di Luca Gotti ha ritrovato compattezza e solidità difensiva, mettendo in cascina quattro punti vitali contro Cagliari e Torino. Ora, la possibilità di confermarsi dinanzi al proprio pubblico, in quello che è possibile definire uno scontro salvezza, nonostante si presenti al "Via del Mare" la squadra più attrezzata tra le neopromosse in Serie A. Un Parma che continua a giocar bene e a segnare tantissimo, ma che paga a caro prezzo i cali registrati nella ripresa e le lacune in fase difensiva evidenziate con l'Udinese di Runjaic. L'obiettivo è cancellare il 2-3 incassato al "Tardini" pochi giorni fa e riprendere il cammino, con la consapevolezza che ad attendere Man e compagni ci sarà un ambiente tutt'altro che facile da affrontare.