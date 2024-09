Venezia, Di Francesco esulta: prima vittoria contro il Genoa

Primi tre punti in questa Serie A per il Venezia di Di Francesco , che al Penzo supera 2-0 il Genoa . Succede tutto nel secondo tempo, a cominciare dal gravissimo infortunio di Ruslan Malinovskyi : al 50' il centrocampista ucraino esce in barella dopo un che gli si è girata la caviglia nel tentativo di spazzare lontano un pallone dalla propria area.

Genoa ko a Venezia: Busio e Pohjanpalo decisivi

Un episodio che segna l'inizio della fine per la squadra di Gilardino: al 58' De Winter provoca un rigore, ma Gollini riesce a neutralizzare il tiro dal dischetto di Pohjanpalo. Dopo nemmeno cinque minuti il portiere rossoblù non è però altrettanto reattivo su un cross di Busio: il pallone attraversa l'area e finisce in porta senza il tocco di nessun giocatore. A chiudere i giochi ci pensa Pohjanpalo al 85', che si rifà dopo l'errore dagli undici metri per definitivo 2-0.