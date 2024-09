Il Lecce sciupa troppo, il Parma ne fa due nel recupero e pareggia

Finale clamoroso al Via del Mare: Lecce avanti per 2-0 fino al 93', il Parma la ribalta in due minuti. Prima i gol di Dorgu e Krstovic , poi quelli di Almqvist e Hainaut che chiudono la rimonta. Entrambe le squadre hanno chiuso la partita in 10: espulsi Guilbert e Cancellieri in poco più di dieci minuti.

Parma, pareggio a recupero scaduto: quanti errori del Lecce

Al 32' salentini in vantaggio grazie al gol di Dorgu. Dopo due minuti dall'inizio della ripresa, il Lecce rimane in dieci per l'espulsione di Guilbert per condotta violenta. Passano undici minuti e anche il Parma subisce un'espulsione: Dorgu si invola sulla destra da solo verso Suzuki, Cancellieri entra da dietro e lo atterra poco fuori l'area di rigore. Nessun dubbio per Guida, espulsione e punizione. Proprio dal calcio piazzato, il Lecce raddoppia: tiro fortissimo di Krstovic, la deviazione di Coulibaly inganna Suzuki ed è gol. Nel finale, Falcone con qualche miracolo su Bonny prova a salvare la squadra. Non può nulla però sulla conclusione ravvicinata dell'ex della partita Almqvist che accorcia le distanze nel recupero. Krstovic in almeno due occasioni si invola completamente da solo verso Suzuki, ma non riesce a chiudere la partita. Al 95', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Hainaut firma la rete del 2-2.