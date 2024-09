Svilar, parata da fenomeno: Thauvin non riesce a crederci

Successo e porta inviolata per la prima Roma di Ivan Juric, capace di vincere e convincere contro l' Udinese di Runjaic, capolista della Serie A alla vigilia della quinta giornata. Un clean sheet che porta la firma di Mile Svilar , portiere che non è stato certo inoperoso nel corso della serata dell'Olimpico. La super parata sul tiro di Florian Thauvin ha strappato gli applausi dei tifosi giallorossi e lasciato senza parole persino il fantasista francese dei friulani.

Svilar, super parata su Thauvin: la reazione del francese diventa virale

Mile Svilar contro Florian Thauvin, una sfida nella sfida. È il portiere della Roma a vincere il duello con il numero 10 dell'Udinese, tra i giocatori più in forma in questo avvio di campionato. Al minuto 66 del match andato in scena all'Olimpico, l'ex Olympique Marsiglia raccoglie l'assist di Brenner, rientra sul mancino e scaglia dal limite dell'area una conclusione di rara potenza e precisione. Svilar, coperto da Celik, non si lascia sorprendere, distendendosi alla sua sinistra e arrivando a togliere la palla dall'incrocio dei pali con la mano di richiamo. Parata spettacolare e reazione di Thauvin tutta da vedere. Mani sul volto per il francese, che resta a bocca aperta per l'intervento dell'estremo difensore serbo. Già pregustava il gol.