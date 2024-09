Atalanta-Como rinviata: la decisione è inevitabile. Cosa è successo a Bergamo

Atalanta-Como rinviata a causa del maltempo

Una situazione difficile, con la palla che non riusciva a rimbalzare e tante pozzanghere in campo. Per questo motivo dopo l'iniziale posticipo, fissato alle 21:45 ad un'ora di ritardo dall'orario originale, si è deciso di rinviare la sfida dopo aver verificato nuovamente le scarse condizioni del terreno di gioco.

Atalanta-Como, quando si recupererà

La Lega ha subito comunicato il giorno del recupero della sfida: Atalanta-Como si rigiocherà già domani 24 settembre alle ore 20:45.