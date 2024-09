Atalanta-Como si giocherà stasera? Le previsioni meteo a Bergamo

Il forte temporale che si è abbattuto su Bergamo ieri sera, ha portato al rinvio della sfida tra Atalanta e Como , posticipo della quinta giornata di campionato. L'arbitro Paride Tremolada ha ritenuto impossibile giocare a causa del maltempo e delle condizioni del Gewiss Stadium. Dopo aver più volte provato a far rimbalzare il pallone a terra, il direttore di gara ha optato per il rinvio.

Atalanta-Como si giocherà? Le previsioni

La gara è in programma per la serata di oggi, martedì 24 settembre. Le condizioni meteo garantiranno il regolare svolgimento della sfida? Secondo le previsioni de Ilmeteo.it, la giornata a Bergamo sarà "caratterizzata da qualche nube sparsa, con una temperatura che oscilleraà tra i 14 e i 19 gradi. In particolare avremo nuvolosità innocua al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera". Al momento non sembrerebbero esserci pericoli legati a possibili rovesci: la gara tra Atalanta e Como dovrebbe svolgersi regolarmente.