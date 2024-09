Atalanta-Como diretta, segui LIVE il recupero di Serie A

BERGAMO - Atalanta e Como ci riprovano: a 24 ore dal rinvio per maltempo di ieri , le due protagoniste del derby lombardo del Gewiss Stadium tornano in campo alle 20:45 per disputare l'ultimo posticipo della 5ª giornata di Serie A. I nerazzurri di Gasperini vogliono continuità dopo il successo sulla Fiorentina e il pareggio con l' Arsenal in Champions, i lariani di Fabregas sono alla ricerca della prima vittoria in campionato.

20:45

Un minuto di silenzio per Schillaci

Le due squadre osservano un minuto di silenzio in memoria di Totò Schillaci, scomparso pochi giorni fa per un tumore al colon.

20:44

Le panchine delle due squadre

A disposizione nell'Atalanta: Rui Patricio, Rossi, Hien, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Lookman, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini, Vlahovic, Del Lungo.

A disposizione nel Como: Reina, Sala, Goldaniga, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Jasim, Fellipe Jack, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Verdi..

20:41

Le due squadre sono in campo

Atalanta e Como sono uscite dagli spogliatoi e si sono schierate in campo agli ordini dell'arbitro Tremolada.

20:33

Non piove a Bergamo

Per ora non piove a Bergamo, ma sono in arrivo nuvole minacciose sul Gewiss Stadium.

20:25

Anche Scamacca sugli spalti

Ci sarà anche Gianluca Scamacca in tribuna al Gewiss Stadium per assistere alla partita. L'attaccante dell'Atalanta è tornato oggi per la prima volta a lavorare a Zingonia dopo l'operazione di agosto per la rottura del legamento crociato sinistro e la rieducazione a Villa Stuart, a Roma.

20:11

Como in vantaggio nei precedenti

Atalanta e Como tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni e 129 giorni dall’ultima volta: era il 17 maggio 2003 e l'incontro terminò con il successo della Dea per 2-1 a Bergamo. Quello di stasera è il 19° confronto nel massimo campionato tra le due squadre: il bilancio dei precedenti sorride al Como che conta 7 successi a fronte di 5 vittorie dell'Atalanta, con 6 pareggi a completare il quadro.

19:59

Il rinvio di ieri

Ieri sera l'arbitro Tremolada, accompagnato dai due capitani De Roon (Atalanta) e Cutrone (Como), ha ispezionato più volte il terreno di gioco, fissando inizialmente il fischio di inizio del match per le 21:45. In prossimità dell'avvio di gara, però, un nuovo sopralluogo ha reso inevitabile il rinvio della partita a stasera, a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche e del campo.

19:44

Atalanta-Como, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, De Ketelaere.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

19:40

Le due squadre sono arrivate allo stadio

I pullman di Atalanta e Como hanno raggiunto il Gewiss Stadium in vista del match di stasera. Le previsioni meteo danno pioggia intermittente, ma si dovrebbe riuscire a giocare.

19:30

Atalanta e Como in campo stasera

L'Atalanta di Gasperini e il Como di Fabregas scenderanno in campo alle 20:45 agli ordini dell'arbitro Tremolada di Monza dopo il rinvio di ieri sera.

Gewiss Stadium, Bergamo