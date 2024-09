Giudice Sportivo, due turni di stop per Dawidowicz per la gomitata a Sanabria

ROMA - In riferimento alle partite dell'ultimo turno di campionato, conclusosi solamente ieri con il recupero Atalanta-Como , il Giudice Sportivo della Lega di Serie A , Gerardo Mastrandrea , ha sanzionato con due giornate di squalifica Dawidowicz dell'Hellas Verona, reo di ver colpito con una gomitata al volto Sanabria nel corso del match con il Torino, gestaccio rilevato da un assistente. Un turno di stop invece per Guilbert del Lecce e Cancellieri del Parma.

Diverse le multe per i club

Tante anche le multe comminate ai club per i comportamenti dei propri sostenitori. Le più salate per Fiorentina e Lazio, punite con 10mila euro di sanzione per lo scambio di fumogeni tra le due tifoserie. Punite anche Como, Juventus, Roma e Lecce.