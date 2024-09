Designazione arbitri Serie A: Abisso per Roma-Genoa, Manganiello a Napoli

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 6ª giornata del campionato di Serie A. La gara tra Milan e Lecce, che si disputerà venerdì 27 settembre, sarà diretta da Zufferli. Sabato 28, Sacchi arbitrerà Udinese-Inter, mentre Colombo sarà il direttore di gara per Genoa-Juventus. La sfida serale tra Bologna e Atalanta vedrà in campo Rapuano.