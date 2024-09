Agcom, avviata istruttoria su diritto di cronaca di Roma-Udinese

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha disposto, su proposta del presidente, l'avvio di un'istruttoria sull'accesso alle immagini per il diritto di cronaca, in merito agli episodi di contestazione avvenuti durante la recente partita tra Roma e Udinese .

L'Agcom indaga su Roma-Udinese: il motivo

In un comunicato, l'Autorità ha chiarito che l'indagine è finalizzata a garantire il rispetto dei diritti di cronaca e l'accessibilità delle immagini di eventi di pubblico interesse da parte dei media, in conformità con il regolamento dell'Agcom e le linee guida della Lega Serie A in vigore per la stagione attuale. L'istruttoria intende verificare se ci siano state restrizioni ingiustificate all'accesso alle immagini per gli operatori dell'informazione.