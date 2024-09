Genoa-Juve a rischio: tutte le ipotesi possibili dopo il caos nel derby

GENOVA - La partita tra Genoa e Juventus, in programma al Luigi Ferraris sabato 28 settembre, potrebbe non vedere la presenza dei tifosi bianconeri o essere addirittura a porte chiuse. È questa la possibile decisione dopo i gravissimi scontri tra tifosi avvenuti per il derby contro la Sampdoria di Coppa Italia. Nonostante il piano di sicurezza, l'intera giornata è stata caratterizzata dagli scontri tra tifoserie nei pressi del Ferraris prima e dopo la sfida, con un bilancio spaventoso di 38 feriti.