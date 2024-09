Udinese-Inter ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Udinese-Inter, la cronaca

A meno di una settimana dal derby perso con il Milan, l'Inter di Simone Inzaghi va a far visita all'Udinese di Kosta Runjaic, nella speranza di ingranare nuovamente la marcia giusta e riprendere il cammino. All'orizzonte, il secondo turno della Super Champions League, ecco perché le scelte del tecnico nerazzurro potrebbero essere influenzate dal doppio impegno e dall'infortunio muscolare patito da Barella, che tornerà soltanto dopo la sosta di ottobre. In un campionato che appare molto più equilibrato rispetto al recente passato, i campioni d'Italia in carica non possono steccare due partite di seguito. Di fronte, però, una squadra che ha metabolizzato la batosta di Roma e vuole consolidare le certezze trovate in questo avvio. Thauvin e Lucca guideranno ancora una volta il reparto offensivo, con la consapevolezza che serviranno abnegazione e spirito di sacrificio per portare a casa un risultato positivo.