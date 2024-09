Inter, riscatto dopo il derby e Lautaro si sblocca: 3-2 all'Udinese

Riscatto immediato. L' Inter ha cancellato la sconfitta nel derby della Madonnina sbancando il Bluenergy Stadium: 3-2 all' Udinese . Vittoria e incantesimo rotto: doppietta di Lautaro Martinez , che si è sbloccato firmando il successo stagionale numero tre in campionato dei nerazzurri. Sono 11 i punti in classifica.

Inter, partenza bruciante: poi si scatena il Toro

Partenza bruciante dei campioni d'Italia in carica, avanti dopo soli 43 secondi grazie a un gol di Frattesi. Schierato titolare, l'ex Sassuolo ha sfruttato alla perfezione una verticalizzazione immediata di Darmian per presentarsi a tu per tu con Okoye, battuto con un tiro sporco. L'Inter ha poi sfiorato il raddoppio con Lautaro e Thuram, ma l'Udinese è cresciuta con l'andare dei minuti e al 35' ha pareggiato con Kabasele: spizzata di testa su cross dalla destra di Zemura, anticipato Bisseck, Sommer battuto. Al terzo minuto di recupero del primo tempo, urlo liberatorio per Lautaro Martinez. Cross di Dimarco dalla sinistra dopo un recupero palla di Mkhitaryan, carambola su tocco di Bijol e palla in fondo al sacco.

Decisamente meno rocambolesco il gol del ko, al secondo minuto della ripresa, messo al segno dal Toro su assist di Thuram, innescato da Bastoni: destro secco da dentro l'area, nessuno scampo per Okoye. All'83' Lucca ha accorciato le distanze con un rasoterra su passaggio finale di Brenner, ma non è bastato per evitare la seconda sconfitta consecutiva. I friulani restano a quota 10. Nel finale annullato un gol per fuorigioco a Taremi.