Torino-Lazio ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Torino-Lazio, la cronaca

Archiviata la trasferta di Amburgo, la Lazio è pronta a rituffarsi in campionato per affrontare il Torino di Paolo Vanoli, capolista della nostra Serie A dopo le prime cinque giornate. Momento positivo per i granata, ma i biancocelesti devono riscattare immediatamente la sconfitta incassata a Firenze contro la squadra allenata da Raffaele Palladino, che ha sfruttato un paio di ingenuità di Romagnoli e compagni. I piemontesi, invece, sono reduci dall'inaspettato ko di coppa con l'Empoli di D'Aversa, che ha parzialmente oscurato il successo esterno di Verona, che ha messo in evidenza le qualità di Sanabria e le geometrie di Ricci. Da ritrovare la solidità difensiva che ha caratterizzato l'avvio di stagione, pur avendo un gioco propositivo. Sponda capitolina, riflettori puntati su Boulaye Dia e sul rientrante Castellanos, che ha smaltito del tutto l'infortunio muscolare.