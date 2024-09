Empoli-Fiorentina diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

A disposizione: Brancolini, Seghetti, Tosto, De Sciglio, Cacace, Marianucci, Sambia, Haas, Maleh, Fazzini, Solbakken, Ekong, Pellegri, Konate.

Indisponibili: Ebuehi, Belardinelli, Zurkowski, Perisan, Sazonov. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabile formazione di Palladino

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; M. Quarta, Comuzzo, Biraghi; Dodo, Bove, Cataldi, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Palladino.

A disposizione: P. Terracciano, Kayode, Parisi, Ranieri, Moreno, Richardson, Infantino, Adli, Ikoné, Sottil, Kouame, Beltran, Martinelli.

Indisponibili: Mandragora, Pongracic. Squalificati: -. Diffidati: -.

Empoli-Fiorentina, la cronaca

L'Empoli è partito forte in campionato e ha già 9 punti in classifica per effetto dei pareggi con Monza, Bologna e Juventus e alle vittorie contro Roma e Cagliari (battuto nell'ultima giornata in trasferta con il finale di 2-0). Tre punti più indietro c'è la Fiorentina, che ha pareggiato con Parma, Venezia e Monza, perso a Bergamo e vinto con la Lazio nello scorso turno di campionato.