Como-Verona diretta ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Como-Verona, l'orario

Como-Verona andrà in scena oggi, domenica 29 settembre, alle ore 15 allo "Stadio Sinigaglia".

Dove vedere Como-Verona in diretta tv

Como-Verona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e nell'apposita applicazione della Home di SkyQ, ma anche su dispositivi quali Play Station e XBox.

La probabile formazione di Fabregas

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, A. Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. C. Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Reina, Sala, Goldaniga, Van der Brempt, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Jasim, Fellipe Jack, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Verdi.

Indisponibili: Barba, Cerri.

La probabile formazione di Zanetti

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Sarr, Lazovic; Tengstedt. All. P. Zanetti.

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Okou, Magnani, Ajayi, Dani Silva, Lambourde, Sishuba, Bradaric, Ghilardi, Livramento, Mosquera, Cisse.

Squalificati: Dawidowicz. Indisponibili: Alidou, Cruz, Harroui, Serdar.

Como-Verona, la cronaca

Momento positivo per il Como di Cesc Fabregas, reduce dal roboante successo di Bergamo contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, piegata dalla straordinaria prestazione di Nico Paz e dalle splendide reti realizzate da Fadera e Strefezza. Iniezione di fiducia importante per i lariani e per il manager spagnolo, che in avvio avevano pagato il salto di categoria e i tanti cambiamenti in sede di mercato. Nella settimana che ha visto Raphael Varane annunciare il ritiro dal calcio giocato, rinunciando definitivamente alla possibilità di contribuire alla causa Como, Cutrone e compagni vanno in cerca di conferme, per consolidare gioco e certezze. Di fronte, una squadra mai facile da affrontare, nonostante le ultime due sconfitte consecutive. L'Hellas di Paolo Zanetti si presenta a questa sfida senza lo squalificato Dawidowicz, che ha pagato a caro prezzo la gomitata rifilata a Sanabria nove giorni fa, e non potendo contare sulle qualità di Serdar e Harroui, utili nello sviluppo della manovra offensiva gialloblù. Servirà una prova importante per mettere in difficoltà i padroni di casa.