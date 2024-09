Troppo Napoli per il Monza: Politano e Kvaratskhelia fanno volare Conte in testa

Il Napoli non si ferma più. Come in una favola, gli azzurri superano il Monza 2-0 (quarta vittoria in campionato e quarto clean sheet di fila considerando anche il Palermo in Coppa Italia) e si riprendono la vetta della classifica proprio davanti agli occhi di Luciano Spalletti. Un anno e mezzo dopo la conquista del terzo storico scudetto, Politano e Kvaratskhelia regalano ad Antonio Conte il primato solitario in classifica a quota 13 punti, con la Juve a -1 e il tris Inter-Milan-Toro a -2.

Serie A, la classifica aggiornata Napoli-Monza 2-0: la cronaca della partita I biancorossi di Nesta, salvo qualche sporadica iniziativa, non riescono a limitare una squadra straripante nel primo tempo e in gestione nella ripresa. Nel prossimo turno ci sarà la seconda gara consecutiva al Maradona per gli azzurri che ospiteranno la rivelazione Como, il Monza invece accoglierà la Roma, reduce dalla vittoria in rimonta col Venezia. Tre sconfitte e tre pareggi, servirà una svolta decisiva per i brianzoli per uscire dalle sabbie mobili. I padroni di casa dominano il match sin dai primi istanti. Il Monza si vede nel primo quarto d'ora, ma al 22' Politano riesce a sbloccare il punteggio: dopo un tentativo di sponda con Lukaku e un fortunoso "triangolo" con Bianco, l'esterno azzurro si infila in area e batte Turati sul secondo palo. La squadra di Conte ci mette poi 12 minuti per arrivare al raddoppio con Kvara, abile a sfruttare un errore in fase di costruzione da parte degli ospiti.

Napoli-Monza 2-0: il secondo tempo Nella ripresa il copione non cambia con il Napoli che cerca a più riprese il 3-0: è McTominay - sugli sviluppi di un calcio d'angolo - a sfiorare la terza rete con un gran colpo di testa. Il Monza fatica, soltanto una zuccata di Djuric, bloccata in due tempi da Caprile, e una punizione di Maldini creano qualche grattacapo alla difesa di casa. Nel secondo tempo gli azzurri gestiscono senza andare troppo in affanno, nei venti minuti finali viene curata più la fase difensiva che quella offensiva: ci prova Raspadori, entrato nel finale, a beffare l'estremo difensore avversario con un tiro di prima intenzione, seguito a ruota da Neres, che sfiora la rete con un diagonale velenoso. De Laurentiis, il tweet dopo Napoli-Monza "Per scaramanzia non diciamo nulla", e un'emoji dall'enorme sorriso. Questo il messaggio scritto da Aurelio De Laurentiis su Twitter per festeggiare non solo la vittoria contro il Monza ma anche (e soprattutto) il ritorno del Napoli in vetta alla classifica di Serie A. Ma non diciamo nulla...

