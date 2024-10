Napoli-Como diretta Serie A: sblocca McTominay LIVE

NAPOLI - Neanche il tempo di archiaviare la settimana europea, che il Napoli , dolorosamente orfano delle coppe, è chiamato ad aprire la 7ª giornata di Serie A, con l'anticipo del venerdì delle 18:30. La squadra di Conte , capolista solitaria dopo i risultati dell'ultimo week-end, ospita al Maradona il Como di Fabregas , reduce da tre risultati utili consecutivi, dei queli due vittorie per 3-2, nel derby in casa dell'Atalanta e nello scontro diretto con il Verona. Grande occasione per i partenopei di arrivare alla sosta delle Nazionali da primi in classifica. Segui il live del match e tutti gli aggiornamenti...

Napoli-Como, tabellino e statistiche LIVE

18:38

5' - Strefezza sfiora il palo

Secondo tentativo per il Como, che sfiora il pareggio: Strefezza calcia dal limite, mandando il pallone a pochi centimetri dal palo destro della porta difesa da Caprile.

18:37

4' - Ci prova Moreno

Dopo una bella discesa di Nico Paz, Moreno tenta la conclusione dal limite dell'area: palla che si perde sul fondo.

18:34

1' - Napoli in vantaggio: McTominay

Dopo 25" il Napoli si porta immediatamente in vantaggio assist di Lukaku per McTominay, che in diagonale batte Audero.

CLASSIFICA SERIE A LIVE

18:33

1' - Si parte: inizia Napoli-Como

Prende il via la settima giornata di campionato, con il match tra Napoli e Como: calcio d'inizio a favore degli uomini di Conte, che attaccano da sinistra a destra rispetto alla tribuna centrale.

18:32

Minuto di silenzio per Franco Chimenti

Al Maradona rispettato un minuto di silenzio per la scomparsa di Franco Chimenti

18:28

Napoli e Como entrano in campo

Napoli e Como entrano sul terreno di gioco. Il Maradona si scalda

18:24

Fabregas elogia Conte: "Uno dei migliori"

Cesc Fabregas ha parole al miele per Antonio Conte: "Nei due anni passati con lui al Chelsea mi ha insegnato tanto. Lo considero uno dei migliori allenatori degli ultimi 15 anni. Oggi serviranno fame e personalità, altrimenti diventa difficile giocare al Maradona".

18:18

Squadre negli spogliatoi, a breve il via

Le squadre hanno terminato le fasi di riscaldamento sul terreno del Maradona ed hanno fatto ritorno negli spogliatoi. A breve l'ingresso in campo ufficiale e il via al match.

18:13

Manna srereno sul rinnovo di Kvara: "C'è tempo"

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, si intrattiene ai microfoni di Dazn prima del match con il Como: "Le pressioni ci sono, ma fanno parte del nostro lavoro. Dobbiamo restare concentrati sui nostri obiettivi e affrontare una partita alla volta. Il rinnovo di Kvara? Ha ancora tre anni di contratto con noi, c'è tempo per fare le cose senza stress...".

18:03

Lobotka: "Per noi come una finale di Champions"

Sono già carichi i giocatori del Napoli. Intervistato da Sky nel pre-oartita, Stanislav Lobotka ha ribadito il mantra di Conte: "Come dice sempre il mister, per noi la partita con il Como è come una finale di Champions. Dobbiamo essere concentrati, perché loro vengono da due vittorie consecutive e stanno giocando un buon calcio".

17:57

Precedenti a senso unico

Quella di Napoli-Como in Serie A è una storia a senso unico: negli undici precedenti giocati in casa, infatti, gli azzurri si sono imposti in tutte le occasioni. Un 100% di vittorie superato solo dall'Inter, che ha battuto la Pro Patria in dodici occasioni.

17:44

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte

COMO (4-2-3-1): Audero; Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; S.Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

17:39

Sold-out al Maradona

Sarà un Maradona da tutto esaurito quello che spingerà il Napoli contro il Como. Ad annunciare il sold-out lo stesso club: "Uno stadio colmo di amore: più di 50.000 presenze questa sera al Maradona per la sfida Napoli vs Como! Vi aspettiamo per sostenere insieme la Squadra!".

17:30

Napoli-Como, dove vederla in tv e streaming

Allo stadio Maradona è tutto pronto per Napoli-Como, gara valida per la settima giornata di Serie A. Gli azzurri di Antonio Conte vanno a caccia del quinto successo nelle ultime sei partite, i biancoblù di Cesc Fabregas di continuità dopo i successi contro Atalanta e Verona. COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Stadio Maradona-Napoli