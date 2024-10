Atalanta-Genoa diretta ore 18:00: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

A disposizione: 28 R. Patricio , 31 Rossi, 5 Godfrey, 27 Palestra, 40 Comi, 6 Sulemana, 7 Cuadrado, 8 Pasalic, 10 Zaniolo, 11 Lookman, 48 V. Vlahovic

Indisponibili: Djimsiti, Scalvini, Scamacca, Toloi, Brescianini, Ruggeri

Squalificati: - Diffidati: -

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; Vitinha, Pinamonti. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: 16 Leali, 39 Sommariva, 4 De Winter, 20 Sabelli, 33 Matturro, 27 Marcandalli, 21 Ekhator, 72 Melegoni, 73 Masini, 53 Kassa, 69 Ahanor, 30 Ankeye, 55 Accornero

Indisponibili: Badelj, Ekuban, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Norton-Cuffy

Squalificati: - Diffidati: De Winter

Atalanta-Genoa, la cronaca

L'Atalanta è partita bene in Champions League (4 punti in 2 partite nella fase campionato), ma non si può dire la stessa cosa in Serie A: la squadra di Gasperini ha ottenuto solo 7 punti in 6 giornate. Uno in meno per il Genoa di Alberto Gilardino, che sta ancora accusando l'addio di Gudmundsson e Retegui.