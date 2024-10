Adriano Bacconi e il riconoscimento di Forbes: "Grande soddisfazione"

Un importante premio quello conquistato da Math & Sport nel corso dell'evento Sport & Innovation, organizzato da Forbes Italia sul mondo dello sport. Nel corso della cerimonia, andata in scena mercoledì 2 ottobre all'hotel Four Season di Milano, la società leader nell'elaborazione, utilizzo e distribuzione dei big data nello sport, già partner di Lega Serie A ha conseguito lo "Sport and Data Pioneer Award". Attraverso un post su Instagram, il CEO Adriano Bacconi ha celebrato l'importante riconoscimento.

Il CEO Bacconi: "Riconoscimento che ci pone all'avanguardia"

Questo quanto scritto sui social dal CEO: "Il grande riconoscimento di Forbes Italia pone Math & Sport all’avanguardia dell’innovazione sportiva. Vorrei condividere questo momento di grande soddisfazione con tutto il team di Math & Sports, sempre pronto a reagire positivamente alle mie idee e provocazioni. Voglio anche ringraziare di cuore Serie A e DAZN Italia per aver sempre creduto in noi". Questa la motivazione data da Forbes nel consegnare il premio alla Math & Sport: "Per aver sviluppato IM Coach che analizza la performance dei calciatori durante tutto il match ed è quindi in grado di tracciare informazioni importanti che di solito non vengono considerate nelle statistiche.