Fiorentina-Milan diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

A disposizione: P. Terracciano, Biraghi, Kayode, Parisi, M. Quarta, Moreno, Richardson, Ikoné, Sottil, Kouame, Beltran, Martinelli.

Indisponibili: Mandragora, Pongracic. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabile formazione di Fonseca

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. Allenatore: Fonseca.

A disposizione: Raveyre, Torriani, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Jimenez, Musah, Zeroli, Okafor, Chukwueze, Camarda.

Indisponibili: Sportiello, Florenzi, Bennacer, Calabria, Loftus-Cheek, Jovic. Squalificati: Bartesaghi. Diffidati: -.

Fiorentina-Milan, la cronaca

Al Franchi si gioca il posticipo della settima giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan. I viola vogliono saliere in doppia cifra dopo aver raccolto 7 punti in 6 giornate. I rossoneri non vogliono fermarsi e puntano al poker di successi di fila per proiettarsi sempre più nella lotta scudetto.