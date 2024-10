Il Bologna non sa più vincere, il Parma resiste in dieci. Espulso Coulibaly

Il Parma blocca il Bologna al Dall'Ara

Primo tempo equilibrato con grandi occasioni per entrambe le squadre. Prima il Bologna va vicino al gol: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva in zona secondo palo con Beukema che prova a toccarla, togliendo involontariamente il pallone ad Orsolini che era tutto solo dietro di lui. Lo stesso centrale olandese pochi minuti dopo salva i suoi respingendo il tiro di Bonny da ottima posizione. Appena iniziata la ripresa, Suzuki rischia la papera rinviando addosso a Castro: la palla si impenna e il giapponese riesce a bloccarla. Al 52' arriva l'espulsione di Coulibaly, dopo l'intervento del Var, dopo un brutto fallo ai danni di Ndoye. Bologna che però non riesce a sfruttare la superiorità numerica e il derby scivola verso la fine sul pareggio.