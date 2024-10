La moviola di Lazio-Empoli: Ayroldi sbaglia in più occasioni

L’arbitro Ayroldi è fiscale a corrente alternata. A volte tira subito fuori il cartellino, altre volte chiude un occhio su perdite di tempo fin troppo vistose e celate provocazioni che accendono gli animi in campo. Macchia la prestazione quando concede il rigore e non ammonisce per la seconda volta Pezzella (5’ st), che tampona Dia in area intervenendo nettamente in ritardo.

Scelta facile

Sulla medesima occasione è semplice ravvisare il penalty, visto l’intervento scomposto del giocatore dell’Empoli. L’arbitro indica il dischetto e dal Var confermano la bontà della sua scelta. Subito dopo questo episodio D’Aversa richiama in panchina Pezzella (per non perseverare), autore di diversi interventi sopra le righe.

Agitazione

In tutto Ayroldi ammonisce sei giocatori, pizzicando anche la condotta antisportiva di Rovella dopo il gol del pareggio a fine primo tempo. Non riesce a placare gli animi, anzi le sue scelte finiscono per essere controproducenti e i padroni di casa lo contestano soprattutto per la linea morbida nei confronti del portiere Vasquez, che a volte rallenta le operazioni di ripresa del gioco.

Var: Ghersini 6

Viene chiamato direttamente in causa soltanto in un’occasione.