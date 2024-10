Caos arbitri, Rocchi è nettissimo: "Soddisfatto dell'ultima giornata? No”

ROMA - Non è soddisfatto Gianluca Rocchi. I clamorosi errori degli arbitri nell’ultima giornata di campionato hanno fatto scattare l'allarme: il designatore è molto insoddisfatto della prestazione dei suoi uomini che fino a questo momento hanno compiuto numerosi svarioni. Il rigore negato alla Roma per l’intervento su Baldanzi è soltanto l’ultimo episodio di una lunga serie. Interrogato sulla prestazione dei fischietti, Rocchi è stato categorico. “E’ soddisfatto dell’ultima giornata?”. “No”.

Le parole del designatore Rocchi

"La formazione è fondamentale - sottolinea il designatore Gianluca Rocchi - ma ogni arbitro ha una testa pensante e una propria filosofia. E' chiaro che l'ideale sarebbe avere una omogeneità al 100% ma è impossibile, perché siamo esseri umani. Sull'interpretazione si può discutere per settimane, ma non dimentichiamo che il calcio è anche soggettività. Dietro ogni decisione c'è sempre una persona".



Rocchi: "Var a chiamata potrebbe essere soluzione"

"Var a chiamata e tempo effettivo? Sono proposte su cui non posso rispondere più di tanto perché sono in corso di valutazione - sottolinea il capo degli arbitri - di sicuro il Var a chiamata è una soluzione alternativa, potrebbe essere una soluzione complementare per aiutare l'arbitro a trovare una soluzione corretta".