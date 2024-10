Juan Jesus, dopo le polemiche il chiarimento e la dedica a Napoli

"Il mio sfogo è stato quello di un uomo che ha tatuato il 3° scudetto del Napoli sulla pelle". Juan Jesus, attraverso una storia Instagram ritraente il golfo di Napoli e il Vesuvio sullo sfondo, e con "Basta 'na jurnata 'e sole" di Pino Daniele come colonna sonora, ha voluto lasciare una dedica alla città. Nei giorni scorsi, il brasiliano si sfogò sui social in seguito al tentato furto dell'auto, nel quale il difensore del Napoli scrisse: "Purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiai alla fine sono secondari, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo".