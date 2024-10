Juve, non solo McKennie. Da Weah a Kalulu: giornata di esami al JMedical

Una giornata piena di controlli in casa Juventus . Sono ben sei i calciatori che nella mattinata di oggi, 15 ottobre, si sono recati al J|Medical per sottoporsi ad accertamenti riguardo la loro condizione: Kalulu, Weah, Khephren Thuram, Douglas Luiz, Nico Gonzalez , oltre a McKennie , quest'ultimo rientrato in anticipo dagli impegni con gli USA , e in attesa di novità sul suo infortunio. Intanto, Thiago Motta sembra essere chiamato ad affrontare una vera e propria emergenza in vista della sfida con la Lazio , in programma sabato 19 ottobre alle ore 20:45.

Tra controlli di routine ed esami

I primi ad arrivare al J|Medical sono stati Pierre Kalulu e Khéphren Thuram. Per i due, però, si è trattato soltanto di controlli fisici di routine e dovrebbero essere presenti per la sfida della Juve contro la Lazio. Stessi controlli a cui si è sottoposto Douglas Luiz e Timothy Weah, con lo statunitense verso il recupero dopo i problemi fisici che lo hanno attanagliato nelle ultime settimane (lo statunitense è sceso in campo in Serie A soltanto in tre occasioni in stagione). Nico Gonzalez, invece, ha svolto degli accertamenti riguardo lo status del suo recupero dopo l'infortunio accusato in Champions League contro il Lipsia.