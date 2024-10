Infortuni nel calcio in aumento: quanto costano ai club. Roma tra le più colpite

Aumenta il numero degli infortuni nei top 5 campionati europei , ma in Serie A si riduce il costo (restando comunque la principale voce di spesa). Questo è quanto emerso dall' Howden's 2023/24 Men's European Football Injury Index , il rapporto sugli infortuni nel calcio europeo maschile pubblicato da Howden, broker assicurativo globale. In totale, nella stagione 2023/24 si sono verificati 4.123 infortuni nei cinque principali campionati europei (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia), il 4% in più rispetto a quella precedente. Nonostante ciò, la tendenza in Italia sembra opposta : infatti, gli infortuni sono costati quasi la metà, 10,16 milioni di euro, rispetto ai 19,34 della stagione precedente.

Serie A, gli infortuni restano la spesa più alta

730,02 milioni di euro. Questo il prezzo degli infortuni che i club dei principali campionati hanno pagato. Il 5% in più rispetto alla stagione precedente. Un aumento costante ormai dalla stagione 2021/22. In particolare, Milan, Inter, Juventus e Roma risultano i club a subirne un tasso maggiore rispetto alla media del campionato in ogni stagione. Nell'ultima, il Napoli e il Milan sono le squadre che ne hanno collezionati maggiormente, 50, la Juventus 45, 26 in meno rispetto alla stagione 2022/23. Nonostante il costo degli infortuni si sia quasi dimezzato rispetto alla stagione, questa voce di spesa risulta la più alta tra i club di Serie A. Allargando la lente d'ingrandimento: nelle ultime quattro stagioni, i club dei top-5 campionati europei hanno subito un totale di 14.292 infortuni, per un ammontare delle spese pari al 2,3 miliardi di euro.