Como-Parma ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. C. Fabregas.

A disposizione: Reina, Sala, Goldaniga, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Jasim, Cerri, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Verdi, Barba.

Squalificati -. Indisponibili -. Diffidati -.

La probabile formazione di Pecchia

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. F. Pecchia.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Leoni, Di Chiara, Valenti, Camara, Keita, Haj, Almqvist, Mihaila, Charpentier.

Squalificati: Coulibaly. Indisponibili: Benedyczak, Estevez, Circati, Osorio.

Como-Parma, la cronaca

Dopo un avvio complicato, il Como di Cesc Fabregas sembra aver ingranato la marcia giusta, nonostante il ko incassato a Napoli contro la squadra di Antonio Conte. Trovata un'identità di gioco, il manager spagnolo ha messo al centro del progetto tecnico il talento di Nico Paz, reduce dall'esordio con la maglia dell'Argentina al fianco di Leo Messi. Dall'altra parte, invece, un Parma che ha necessariamente bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica e ritrovare una vittoria che manca dallo scorso 24 agosto, quando riuscì ad avere la meglio sul Milan di Fonseca. Primo ed unico successo dei ducali in questo campionato. Pecchia orfano di tanti calciatori importanti, a partire dallo squalificato Coulibaly, senza dimenticare gli infortunati Circati e Osorio, che costringono l'ex Cremonese a scelte obbligate in difesa. In riva al lago non sarà facile.