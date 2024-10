Juve-Lazio ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 6 Danilo, 40 Rouhi, 21 Fagioli, 51 Mbangula, 22 Weah, 17 Adzic, 36 Anghelé.

Indisponibili: Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners, McKennie. Squalificati: Pogba, Conceiçao. Diffidati: -.

La probabile formazione di Baroni

UDINESE (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 2 Gigot, 4 Patric, 3 Lu.Pellegrini, 5 Vecino, 22 Castrovilli, 7 Dele Bashiru, 20 Tchaouna, 9 Noslin, 14 Noslin.

Indisponibili: Lazzari. Squalificati: -. Diffidati: -.

Juve-Lazio, la cronaca

In uno Stadium tutto esaurito, Juventus e Lazio sono entrambe alla ricerca dei tre punti. Al momento, le due formazioni si trovano appaiate in classifica a quota 13 punti, uno in meno rispetto all'Inter e tre rispetto al Napoli. Dopo il pareggio contro il Cagliari i bianconeri sono alla ricerca di riscatto e vogliono ottenere la vittoria, nonostante Thiago Motta abbia a che fare con vari indisponibili. La Lazio, invece, è alla ricerca del terzo successo consecutivo, e per farlo si affiderà alla sua coppia d'attacco, Dia e Castellanos.