Roma-Inter diretta Serie A, segui la sfida dell'Olimpico LIVE

ROMA - Il posticipo domenicale dell' ottava giornata di Serie A vede sfidarsi allo Stadio Olimpico la Roma di Juric e l' Inter di Inzaghi , chiamate a fare punti per restare in corsa per i rispettivi obiettivi. Vietato sbagliare da entrambe le parti, i giallorossi occupano attualmente la decima posizione in condominio con l'Empoli, sconfitto nel lunch-match dal Napoli , che è invece l'obiettivo dell'Inter, lontano cinque punti. Da un lato i recuperati Dovbyk e Dybala , dall'altro Thuram e Lautaro per una sfida nella sfida. Fischio d'inizio alle 20.45, segui il racconto della partita e tutti gli aggiornamenti...

Prende il via Roma-Inter, in un'atmosfera disinnescata dalla protesta del tifo giallorosso. Numerosi i sostenitori nerazzurri in distinti nord.

Occasione da gol per l'Inter, con la sponda di Lautaro per Thuram, che calcia forte dai venti metri, trovando la bella risposta di Svilar!

20:33

Tutto pronto all'Olimpico per Roma-Inter

Le squadre sono rientrate negli spogliatoi prima dell'ingresso in campo ufficiale, intanto all'Olimpico è partito il 'cerimoniale' prepartita, con l'annuncio delle formazioni e i preparativi al fischio d'inizio.

20:28

Marotta: "Troppi infortuni, rivediamo il calendario"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, interviene in merito alle lamentele dei giocatori sul calendario troppo fitto: "Hanno ragione, con tutti questi impegni i ragazzi faticano a gestire lo stress fisico di dover affrontare così tante partite. Il calcio poi è diventato più veloce e purtroppo è normale che siano aumentati gli infortuni. Dobbiamo sederci a un tavolo e capire che il calendario deve essere più morbido".

20:24

Ghisolfi: "Vogliamo riconquistare i tifosi"

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, ha analizzato il momento giallorosso: "Vogliamo recuperare l'affetto dei nostri tifosi a partire da questa sera. Le sette partite da qui alla sosta saranno determinanti, dobbiamo lavorare duro",

20:15

Bastoni: "Pronti a fare una grande partita"

Intervista prepartita a Dazn anche per Alessandro Bastoni, che assicura: "Sappiamo di essere un po' in ritardo e siamo pronti a giocare una grande partita in questo stadio. Vogliamo ritrovare la voglia di non prender gol della scorsa stagione".

20:10

Squadre in campo per il riscaldamento

Le squadre sono in campo per le fasi di riscaldamento. Dopo la pioggia dei giorni scorsi, serata tiepida all'Olimpico, ma con una percentuale di umidità molto alta.

20:06

Stadio pieno, Curva Sud in protesta

Si vanno riempiendo gli spalti dello Stadio Olimpico, non la Curva Sud, cuore del tifo romanista, che ha annunciato un ingresso differito di quindici minut rispetto all'inizio del match, in polemica con la gestione societaria.

20:00

Koné avvisa Thuram: "In campo non ho amici"

Intercettato nel prepartita dai microfoni di Dazn, Kouadio Manu Koné scherza con il connazionale Thuram: "Ho parlato con lui ieri sera, ma non della partita. Sarà un piacere ritrovarlo, ma in campo non ho amici... Per me è un momento molto importante, sia sotto il profilo personale che sportivo, cercherò di assistere al meglio Artem (Dovbyk,ndr)".

19:46

Roma-Inter, gli undici ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka, Angelino; Celik, Konè, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All: Juric

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mikhitaryan; Dimarco; Thuram, Lautaro. All: Inzaghi

19:35

Aspettando le formazioni ufficiali

In attesa delle distinte di gara, questa la probabile formazione di Juric per Roma-Inter. LEGGI QUI

19:30

Dybala e Dovbyk contro Lautaro e Thuram

Affascinante la sfida tra le due coppie di attaccanti, con Dybala e Dovbyk da un lato e Thuram e Lautaro dall'altro. Fin qui non hanno brillato le due stelle argentine e ci hanno pensato i rispettivi partners a prendersi oneri e onori. In generale, l'Inter ha segnato il doppio delle reti della Roma: 16 contro 8.

19:25

Vietato sbagliare

Roma e Inter non possono sbagliare, i giallorossi sono fermi a 10 punti, come l'Empoli, mentre i nerazzurri sono a quota 13, a -5 dal Napoli capolista. Un passo falso potrebbe allontanare entrambe dai rispettivi obiettivi stagionali.

19:15

Dove vedere Roma-Inter in diretta tv e streaming

