Malagò: "Var? Serve uniformità di giudizio, ma non possiamo farci le regole da soli"

Intervenuto dall'evento "Per Sempre con Diego", in memoria di Maradona, a bordo della MSC World Europa, Giovanni Malagò ha parlato di Var e Serie A: "Polemiche arbitrali? Non mi sembra una grande novità. E' una costante. Penso che il Var sia stato fondamentale per risolvere tutti quei problemi di millimetri che spesso fanno arrabiare. E' come il cronometreo nei 100 metri, che vinci per millesimi di secondo tempo".