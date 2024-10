Roma-Inter e il contatto Cristante-Thuram, Taremi scherza: "Non era rosso"

Roma-Inter continua a far discutere: sia per un'altra sconfitta dei giallorossi, che per l'intervento dubbioso di Cristante su Thuram al limite dell'area. I nerazzurri chiedevano il rosso, ma Massa l'ha valutato come un semplice contatto di gioco. Una decisione al limite che troverebbe però d’accordo anche i vertici arbitrali. Poco male per l'Inter che porta comunque i tre punti a casa e Taremi può permettersi di scherzare sui social.